Коротаева (Миклина) Евгения Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаева (Миклина) Евгения Калинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1839

Муж: Коротаев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
16.?.1840

Дочь: Коротаева Ксения Никифорова

Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Коротаева Аксинья Никифорова

Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Коротаева Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Коротаев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Коротаева Парасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
06.12.1854

Сын: Коротаев Степан Никифорович

Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
28.07.1857

Сын: Коротаев Елизар Никифорович

Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович

Смерть
Неизвестно

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