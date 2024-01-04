Коротаева (Миклина) Евгения Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1839
Рождение ребёнка
16.?.1840
Дочь: Коротаева Ксения Никифорова
Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Коротаева Аксинья Никифорова
Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Коротаева Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Коротаев Иван Никифорович
Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Коротаева Парасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович
Рождение ребёнка
06.12.1854
Сын: Коротаев Степан Никифорович
Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1857
Сын: Коротаев Елизар Никифорович
Отец ребёнка: Коротаев Никифор Петрович
Смерть
Неизвестно