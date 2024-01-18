Ковширина (Пахотина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковширина Арина Яковлевна
Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аленчук Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Ковширина) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебренникова Ефросинья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович
Смерть
1964