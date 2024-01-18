Ковширина (Пахотина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковширина (Пахотина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковширина Арина Яковлевна

Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аленчук Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Ковширина) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебренникова Ефросинья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ковширин Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ковширин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ковширин Макар Яковлевич

Отец ребёнка: Ковширин Яков Семёнович

Смерть
1964

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