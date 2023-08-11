Ковширин Макар Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Ковширин Яков Семёнович
Мать: Ковширина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковширин Николай Макарович
Мать ребёнка: не указана
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковширин Василий Макарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно