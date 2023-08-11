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Ковширин Макар Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ковширин Яков Семёнович

Мать: Ковширина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковширин Николай Макарович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковширин Василий Макарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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