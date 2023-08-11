Аленчук Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковширин Яков Семёнович
Мать: Ковширина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аленчук Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аленчук Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аленчук Нюся
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно