Аленчук Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленчук Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковширин Яков Семёнович

Мать: Ковширина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аленчук Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аленчук Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аленчук Нюся

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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