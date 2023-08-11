Ковширин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ковширин Яков Семёнович
Мать: Ковширина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно