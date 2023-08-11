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Ковширин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ковширин Яков Семёнович

Мать: Ковширина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковширин Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно