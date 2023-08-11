Петрова (Ковширина) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Ковширина) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковширин Яков Семёнович

Мать: Ковширина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Анисим Павлович

Отец ребёнка: Петров Павел Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бронштейн Елена Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Павел Трофимович

Смерть
Неизвестно