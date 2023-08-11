Петрова (Ковширина) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковширин Яков Семёнович
Мать: Ковширина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Павел Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бронштейн Елена Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно