Петров Павел Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Павел Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Анисим Павлович

Мать ребёнка: Петрова (Ковширина) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бронштейн Елена Павловна

Мать ребёнка: Петрова (Ковширина) Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Ковширина) Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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