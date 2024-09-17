Чебоксарова (Головина) Анна (Анисья) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1847 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1847 ст.
Отец: Головин Василий Филиппович
Мать: Наталья Матвеевна
https://yandex.ru/archive/catalog/38e51cfe-eadd-42cb-b81a-534b70e3edb8/76
Бракосочетание
25.10.1866 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/6e78c383-66ab-4bbb-995b-beb2d6ffae00/33
Рождение ребёнка
19.07.1874
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Чебоксаров (Безсонов) Матвей Федорович
Рождение ребёнка
21.08.1878 ст.
Сын: Чебоксарцев Павел Матвеевич
Отец ребёнка: Чебоксаров (Безсонов) Матвей Федорович
https://yandex.ru/archive/catalog/827b4ce4-e0c6-4807-a8b6-903d46e154e7/237
Рождение ребёнка
20.10.1883
Дочь: Милицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Чебоксаров (Безсонов) Матвей Федорович
Рождение ребёнка
11.10.1887
Сын: Чебоксарцев Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Чебоксаров (Безсонов) Матвей Федорович