Чебоксарова (Головина) Анна (Анисья) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧебоксарова (Головина) Анна (Анисья) Васильевна

Чебоксарова (Головина) Анна (Анисья) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1847 ст.

Отец: Головин Василий Филиппович

Мать: Наталья Матвеевна

https://yandex.ru/archive/catalog/38e51cfe-eadd-42cb-b81a-534b70e3edb8/76
Бракосочетание
25.10.1866 ст.

Муж: Чебоксаров (Безсонов) Матвей Федорович

Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/6e78c383-66ab-4bbb-995b-beb2d6ffae00/33
Рождение ребёнка
19.07.1874

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Чебоксаров (Безсонов) Матвей Федорович

Рождение ребёнка
21.08.1878 ст.

Сын: Чебоксарцев Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Чебоксаров (Безсонов) Матвей Федорович

Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/827b4ce4-e0c6-4807-a8b6-903d46e154e7/237
Рождение ребёнка
20.10.1883

Дочь: Милицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Чебоксаров (Безсонов) Матвей Федорович

Рождение ребёнка
11.10.1887

Сын: Чебоксарцев Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Чебоксаров (Безсонов) Матвей Федорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.