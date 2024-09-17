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Головин Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Филипп Афанасьевич

Мать: Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
16.01.1847 ст.

Дочь: Чебоксарова Анна (Анисья) Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

https://yandex.ru/archive/catalog/38e51cfe-eadd-42cb-b81a-534b70e3edb8/76

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