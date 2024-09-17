Головин Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головин Филипп Афанасьевич
Мать: Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
16.01.1847 ст.
Дочь: Чебоксарова Анна (Анисья) Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна
https://yandex.ru/archive/catalog/38e51cfe-eadd-42cb-b81a-534b70e3edb8/76