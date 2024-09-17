Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1847 ст.
Дочь: Чебоксарова (Головина) Анна (Анисья) Васильевна
Отец ребёнка: Головин Василий Филиппович
https://yandex.ru/archive/catalog/38e51cfe-eadd-42cb-b81a-534b70e3edb8/76
Смерть
Неизвестно