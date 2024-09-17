Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
16.01.1847 ст.

Дочь: Чебоксарова (Головина) Анна (Анисья) Васильевна

Отец ребёнка: Головин Василий Филиппович

https://yandex.ru/archive/catalog/38e51cfe-eadd-42cb-b81a-534b70e3edb8/76
Смерть
Неизвестно

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