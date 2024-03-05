Милицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна

Милицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1883

Отец: Чебоксаров (Безсонов) Матвей Федорович

Мать: Чебоксарова (Головина) Анна (Анисья) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милицкий Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
29.10.1904

Дочь: Милицкая Варвара Тихоновна

Отец ребёнка: Милицкий Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Милицкий Матвей Тихонович

Отец ребёнка: Милицкий Тихон Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.