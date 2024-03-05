Милицкая (Чебоксарова) Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1904
Дочь: Милицкая Варвара Тихоновна
Отец ребёнка: Милицкий Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Милицкий Матвей Тихонович
Отец ребёнка: Милицкий Тихон Григорьевич
Смерть
Неизвестно