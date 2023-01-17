село Аландское, село Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Аландское

Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
828Аландский (Карабутак), отр. казач. Ор. в.при рч. Карабутаке.165125100570457Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Кваркенский
491. Аландский (Карабутак), поселок казачий, при речке Карабутаке, дворов 168, жителей 1140, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Кваркенский район
72379Аландскоесело52°14'с.ш.59°48'в.д.N-40-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Кваркенский муниципальный район, Сельское поселение Аландский сельсовет
53622402101с Аландскоесело
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