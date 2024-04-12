Кокорин Иван Митрофанович
Место рождения
Дата рождения08.09.1908
Дата смерти05.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1908
Крещение
21.09.1908
Восприемник Трофим Иосифович Апарин деревни Апариной
Рождение ребёнка
20.08.1936
Дочь: Николаенко Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Елена Андреевна
Арест
20.07.1937
На момент ареста проживал в п. Аникинский Убинского района Зап-Сиб края. работал бригадиром в колхозе "15 лет Октября"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лантратова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Александр Иванович
Мать ребёнка: Кокорина Елена Андреевна
Смерть
05.09.1937
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Расстрелян. Архивное дело ФСБ по Новосибирской области