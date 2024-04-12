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Кокорин Иван Митрофанович

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Место рождения

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

08.09.1908

Дата смерти

05.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1908

Отец: Кокорин Митрофан Федотович

Мать: Кокорина Евдокия Ивановна

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Крещение
21.09.1908
Восприемник Трофим Иосифович Апарин деревни Апариной
Рождение ребёнка
20.08.1936

Дочь: Николаенко Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Елена Андреевна

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Арест
20.07.1937
На момент ареста проживал в п. Аникинский Убинского района Зап-Сиб края. работал бригадиром в колхозе "15 лет Октября"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лантратова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Александр Иванович

Мать ребёнка: Кокорина Елена Андреевна

Смерть
05.09.1937
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Расстрелян. Архивное дело ФСБ по Новосибирской области
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