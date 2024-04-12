Кокорин Митрофан Федотович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти31.10.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1877
Отец: Кокорин Федот Петрович
Мать: Кокорина Настасья
Родился вероятнее всего в другом месте. Поселок Кокоринский был образован в 1899 году. Записи о КОкориных встречаются и в деревне Старо-Бородиной и Апариной
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Марфа Митрофановна
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1908
Сын: Кокорин Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1910
Сын: Кокорин Косма Митрофанович
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1912
Дочь: Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кокорин Яков Митрофанович
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна
Арест
28.07.1931
Арестован и осужден по статьям 58.2, 58.11, 59.3 УК РСФСР и приговорен к 10 годам лишения свободы (с 28.07.1931 по 28.07.1941). Осужден 16.10.1931 года. В лагерь (Мариинское отделение Сиблага НКВД) пр... Показать все
Смерть
31.10.1933
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Умер в отделении больницы Мариинского Сиблага НКВД "от старческой дряхлости при явно нарастающей слабости и упадка сердечной деятельности" Архивная справка ГУ МВД по Новосибирской области