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Кокорин Митрофан Федотович

Место рождения

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

31.10.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кокорин Федот Петрович

Мать: Кокорина Настасья

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Родился вероятнее всего в другом месте. Поселок Кокоринский был образован в 1899 году. Записи о КОкориных встречаются и в деревне Старо-Бородиной и Апариной
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Марфа Митрофановна

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1908

Сын: Кокорин Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Кокорин Косма Митрофанович

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1912

Дочь: Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кокорин Яков Митрофанович

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Ивановна

Арест
28.07.1931
Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Арестован и осужден по статьям 58.2, 58.11, 59.3 УК РСФСР и приговорен к 10 годам лишения свободы (с 28.07.1931 по 28.07.1941). Осужден 16.10.1931 года. В лагерь (Мариинское отделение Сиблага НКВД) пр... Показать все
Смерть
31.10.1933
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Умер в отделении больницы Мариинского Сиблага НКВД "от старческой дряхлости при явно нарастающей слабости и упадка сердечной деятельности" Архивная справка ГУ МВД по Новосибирской области
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