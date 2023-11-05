Кокорин Федот Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кокорин Митрофан Федотович
Мать ребёнка: Кокорина Настасья
Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Родился вероятнее всего в другом месте. Поселок Кокоринский был образован в 1899 году. Записи о КОкориных встречаются и в деревне Старо-Бородиной и Апариной
Смерть
Неизвестно