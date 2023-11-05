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Кокорин Федот Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кокорин Пётр Федорович

Мать: Кокорина Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кокорин Митрофан Федотович

Мать ребёнка: Кокорина Настасья

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Родился вероятнее всего в другом месте. Поселок Кокоринский был образован в 1899 году. Записи о КОкориных встречаются и в деревне Старо-Бородиной и Апариной
Смерть
Неизвестно
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