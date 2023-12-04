Кокорина Евдокия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина Евдокия Лукьяновна

Кокорина Евдокия Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кокорин Егор Петрович

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Федорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кокорин Федот Петрович

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Федорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кокорин Митрий (Дмитрий) Петрович

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Федорович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кокорин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close