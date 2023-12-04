Кокорина Евдокия Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Федорович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Федорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кокорин Митрий (Дмитрий) Петрович
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Федорович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Федорович
Смерть
Неизвестно