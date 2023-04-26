посёлок Кокоринский, Барабинский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Кокоринский

Барабинский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Варианты названий
Голубовский
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новосибирской области

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Верхне-Каинская волость
43Пос. Кокоринский485968039

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Барабинский округ, Михайловский район, Голубовский сельсовет
Голубовский ( Кокоринский ), с.-сов., шк. 1, изб.-чит., маслозавод, лавка о. п68220поселок72215217432Русские1091096666

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