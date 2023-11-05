Кокорина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Марфа Митрофановна
Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович
Рождение ребёнка
08.09.1908
Сын: Кокорин Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович
Рождение ребёнка
01.11.1910
Сын: Кокорин Косма Митрофанович
Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович
Рождение ребёнка
03.03.1912
Дочь: Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кокорин Яков Митрофанович
Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович
Смерть
Неизвестно