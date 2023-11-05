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Кокорина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Марфа Митрофановна

Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович

Рождение ребёнка
08.09.1908

Сын: Кокорин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Кокорин Косма Митрофанович

Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович

Рождение ребёнка
03.03.1912

Дочь: Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кокорин Яков Митрофанович

Отец ребёнка: Кокорин Митрофан Федотович

Смерть
Неизвестно
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