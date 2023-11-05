Кокорина (Ващенко) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Ващенко) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ващенко Андрей Яковлевич

Мать: Ольга Сергеевна Воробьева

Рождение ребёнка
20.08.1936

Дочь: Николаенко Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лантратова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Александр Иванович

Отец ребёнка: Кокорин Иван Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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