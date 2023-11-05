Кокорина (Ващенко) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1936
Дочь: Николаенко Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лантратова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Александр Иванович
Отец ребёнка: Кокорин Иван Митрофанович
Смерть
Неизвестно