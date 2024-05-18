Ващенко Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикрыжова (Ващенко) Федора Андреевна
Мать ребёнка: Ольга Сергеевна Воробьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина (Ващенко) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Ольга Сергеевна Воробьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ващенко) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Ольга Сергеевна Воробьева
Рождение ребёнка
С 1889 по 1890
Мать ребёнка: Ольга Сергеевна Воробьева
Смерть
Неизвестно