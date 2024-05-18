Ващенко Андрей Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ващенко Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикрыжова (Ващенко) Федора Андреевна

Мать ребёнка: Ольга Сергеевна Воробьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина (Ващенко) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Ольга Сергеевна Воробьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ващенко) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Ольга Сергеевна Воробьева

Рождение ребёнка
С 1889 по 1890

Сын: Ващенко Максим Андреевич

Мать ребёнка: Ольга Сергеевна Воробьева

Смерть
Неизвестно

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