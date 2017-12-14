Николаенко (Кокорина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаенко (Кокорина) Антонина Ивановна

Николаенко (Кокорина) Антонина Ивановна

avatar

Место рождения

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

20.08.1936

Дата смерти

14.12.2017

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936

Отец: Кокорин Иван Митрофанович

Мать: Кокорина Елена Андреевна

Кокоринский, Верхне-Каинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаенко Владимир Ильич

Илийский, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
30.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаенко Владимир Ильич

Смерть
14.12.2017
Вязьма-Брянская, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close