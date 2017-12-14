Николаенко (Кокорина) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.08.1936
Дата смерти14.12.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936
Рождение ребёнка
08.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаенко Владимир Ильич
Илийский, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
30.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаенко Владимир Ильич
Смерть
14.12.2017
Вязьма-Брянская, Вяземский муниципальный район, Смоленская область