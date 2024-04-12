Николаенко Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения03.11.1932
Дата смерти07.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1932
Отец: Николаенко Илья
Мать: Николаенко Мария
Рождение ребёнка
08.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаенко Антонина Ивановна
Илийский, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
30.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаенко Антонина Ивановна
Смерть
07.03.1990
Коксу, Коксуский район, Жетысуская область