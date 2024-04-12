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Николаенко Владимир Ильич

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Место рождения

Кугалы, Кербулакский район, Жетысуская область

Дата рождения

03.11.1932

Дата смерти

07.03.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

С 1905 по 1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1932

Отец: Николаенко Илья

Мать: Николаенко Мария

Кугалы, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
08.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаенко Антонина Ивановна

Илийский, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
30.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаенко Антонина Ивановна

Смерть
07.03.1990
Коксу, Коксуский район, Жетысуская область
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