Николаенко (Голышева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко (Голышева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1905 по 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1905 по 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1932

Сын: Николаенко Владимир Ильич

Отец ребёнка: Николаенко Илья

Кугалы, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаенко Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаенко Илья

Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Переехала с семьей из Харьковской губернии
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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