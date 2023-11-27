Николаенко (Голышева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1905 по 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1905 по 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1932
Сын: Николаенко Владимир Ильич
Отец ребёнка: Николаенко Илья
Кугалы, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаенко Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаенко Илья
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Переехала с семьей из Харьковской губернии
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно