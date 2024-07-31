Буров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Николай

Буров Николай

Место рождения

Аненково Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1824 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров Кир

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Анастасия

Рождение ребёнка
18.12.1886

Сын: Буров Игнатий

Мать ребёнка: Бурова Анастасия

Рождение ребёнка
25.02.1890

Дочь: (Бурова) Евдокия

Мать ребёнка: Бурова Анастасия

Рождение ребёнка
12.08.1897

Дочь: (Бурова) Васса

Мать ребёнка: Бурова Анастасия

Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: (Бурова) Ирина

Мать ребёнка: Бурова Анастасия

Рождение ребёнка
16.07.1901

Сын: Буров Владимир

Мать ребёнка: Бурова Анастасия

Рождение ребёнка
07.04.1905

Сын: Буров Василий

Мать ребёнка: Бурова Анастасия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.