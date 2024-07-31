Буров Николай
Место рожденияАненково Тульская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Кир
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Анастасия
Рождение ребёнка
18.12.1886
Сын: Буров Игнатий
Мать ребёнка: Бурова Анастасия
Рождение ребёнка
25.02.1890
Дочь: (Бурова) Евдокия
Мать ребёнка: Бурова Анастасия
Рождение ребёнка
12.08.1897
Дочь: (Бурова) Васса
Мать ребёнка: Бурова Анастасия
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: (Бурова) Ирина
Мать ребёнка: Бурова Анастасия
Рождение ребёнка
16.07.1901
Сын: Буров Владимир
Мать ребёнка: Бурова Анастасия
Рождение ребёнка
07.04.1905
Сын: Буров Василий
Мать ребёнка: Бурова Анастасия
Смерть
Неизвестно