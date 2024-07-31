Бурова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурова Анастасия

Бурова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

20.08.1917

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Николай

Рождение ребёнка
18.12.1886

Сын: Буров Игнатий

Отец ребёнка: Буров Николай

Рождение ребёнка
25.02.1890

Дочь: (Бурова) Евдокия

Отец ребёнка: Буров Николай

Рождение ребёнка
12.08.1897

Дочь: (Бурова) Васса

Отец ребёнка: Буров Николай

Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: (Бурова) Ирина

Отец ребёнка: Буров Николай

Рождение ребёнка
16.07.1901

Сын: Буров Владимир

Отец ребёнка: Буров Николай

Рождение ребёнка
07.04.1905

Сын: Буров Василий

Отец ребёнка: Буров Николай

Смерть
20.08.1917
Причина смерти: от грыжи
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.