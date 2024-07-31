Бурова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смерти20.08.1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Николай
Рождение ребёнка
18.12.1886
Сын: Буров Игнатий
Отец ребёнка: Буров Николай
Рождение ребёнка
25.02.1890
Дочь: (Бурова) Евдокия
Отец ребёнка: Буров Николай
Рождение ребёнка
12.08.1897
Дочь: (Бурова) Васса
Отец ребёнка: Буров Николай
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: (Бурова) Ирина
Отец ребёнка: Буров Николай
Рождение ребёнка
16.07.1901
Сын: Буров Владимир
Отец ребёнка: Буров Николай
Рождение ребёнка
07.04.1905
Сын: Буров Василий
Отец ребёнка: Буров Николай
Смерть
20.08.1917
Причина смерти: от грыжи
Похороны
Неизвестно