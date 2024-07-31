Буров Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Игнатий

Буров Игнатий

Место рождения

Анинково Тульская область

Дата рождения

18.12.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1886

Отец: Буров Николай

Мать: Бурова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Мария

Рождение ребёнка
22.11.1909

Дочь: (Бурова) Александра

Мать ребёнка: Бурова Мария

Рождение ребёнка
12.09.1911

Сын: Буров Максим

Мать ребёнка: Бурова Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.