Буров Игнатий
Место рожденияАнинково Тульская область
Дата рождения18.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1886
Отец: Буров Николай
Мать: Бурова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Мария
Рождение ребёнка
22.11.1909
Дочь: (Бурова) Александра
Мать ребёнка: Бурова Мария
Рождение ребёнка
12.09.1911
Сын: Буров Максим
Мать ребёнка: Бурова Мария
Смерть
Неизвестно