Буров Кир
Место рожденияАненково Тульская губерния
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смерти06.04.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824
Отец: Буров Евстафий
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Николай
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.04.1901
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно