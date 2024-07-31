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Буров Кир

Место рождения

Аненково Тульская губерния

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

06.04.1901

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1816 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

оБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: Буров Евстафий

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.04.1901
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно

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