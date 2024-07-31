Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья

Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
1834 г.р.
Вычислено 1836 г.р.
Вычислено 1838 г.р.
Вычислено 1841 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Евстафий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Евстафий

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Буров Кир

Отец ребёнка: Буров Евстафий

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: (Бурова) Матрона

Отец ребёнка: Буров Евстафий

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Бурова) Пелагея

Отец ребёнка: Буров Евстафий

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: (Бурова) Грикерия

Отец ребёнка: Буров Евстафий

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: (Бурова) Марфа

Отец ребёнка: Буров Евстафий

Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Буров Василий

Отец ребёнка: Буров Евстафий

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: (Бурова) Ксения

Отец ребёнка: Буров Евстафий

Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: (Бурова) Дарья

Отец ребёнка: Буров Евстафий

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: (Бурова) Ирина

Отец ребёнка: Буров Евстафий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.