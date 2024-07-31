Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Евстафий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Евстафий
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Буров Кир
Отец ребёнка: Буров Евстафий
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: (Бурова) Матрона
Отец ребёнка: Буров Евстафий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Бурова) Пелагея
Отец ребёнка: Буров Евстафий
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: (Бурова) Грикерия
Отец ребёнка: Буров Евстафий
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: (Бурова) Марфа
Отец ребёнка: Буров Евстафий
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Сын: Буров Василий
Отец ребёнка: Буров Евстафий
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: (Бурова) Ксения
Отец ребёнка: Буров Евстафий
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: (Бурова) Дарья
Отец ребёнка: Буров Евстафий
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: (Бурова) Ирина
Отец ребёнка: Буров Евстафий
Смерть
Неизвестно