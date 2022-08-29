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Меньщикова Варвара Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Меньщиков) Анна

Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Меньщиков Ефим

Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Меньщиков Василий

Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Меньщиков Петр

Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Меньщиков Лев

Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Меньщиков Лука

Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Меньщиков Федор

Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1844

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