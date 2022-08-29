Меньщикова Варвара Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Меньщиков) Анна
Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Меньщиков Ефим
Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)
Рождение ребёнка
1804
Сын: Меньщиков Василий
Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)
Рождение ребёнка
1807
Сын: Меньщиков Петр
Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)
Рождение ребёнка
1814
Сын: Меньщиков Лев
Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Меньщиков Лука
Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)
Рождение ребёнка
1823
Сын: Меньщиков Федор
Отец ребёнка: Меньщиков Осип (Иосиф)
Смерть
1844