Меньщиков Ефим
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Меньщикова) Капитолина
Мать ребёнка: Меньщикова Парасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зайцова (Меньщикова) Анфиса
Мать ребёнка: Меньщикова Парасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Меньщикова) Пелагея
Мать ребёнка: Меньщикова Парасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Меньщиков Назар
Мать ребёнка: Меньщикова Парасковья Гавриловна
Смерть
Неизвестно