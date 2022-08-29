Меньщиков Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщиков Ефим

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Меньщиков Осип (Иосиф)

Мать: Меньщикова Варвара Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньщикова Парасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Меньщикова) Капитолина

Мать ребёнка: Меньщикова Парасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зайцова (Меньщикова) Анфиса

Мать ребёнка: Меньщикова Парасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Меньщикова) Пелагея

Мать ребёнка: Меньщикова Парасковья Гавриловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Меньщиков Назар

Мать ребёнка: Меньщикова Парасковья Гавриловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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