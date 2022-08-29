Меньщикова Парасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньщиков Ефим
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Меньщикова) Капитолина
Отец ребёнка: Меньщиков Ефим
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зайцова (Меньщикова) Анфиса
Отец ребёнка: Меньщиков Ефим
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Меньщикова) Пелагея
Отец ребёнка: Меньщиков Ефим
Рождение ребёнка
1834
Сын: Меньщиков Назар
Отец ребёнка: Меньщиков Ефим
Смерть
Неизвестно