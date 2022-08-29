Меньщикова Парасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Парасковья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Ефим

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Меньщикова) Капитолина

Отец ребёнка: Меньщиков Ефим

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зайцова (Меньщикова) Анфиса

Отец ребёнка: Меньщиков Ефим

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Меньщикова) Пелагея

Отец ребёнка: Меньщиков Ефим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Меньщиков Назар

Отец ребёнка: Меньщиков Ефим

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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