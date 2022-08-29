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Меньщиков Лев

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1814

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Меньщиков Осип (Иосиф)

Мать: Меньщикова Варвара Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1833

Жена: Меньщикова (Кирьяновых) Анна Антиповна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Меньщиков) Параскева

Мать ребёнка: Меньщикова (Кирьяновых) Анна Антиповна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Меньщикова) Анастасия

Мать ребёнка: Меньщикова (Кирьяновых) Анна Антиповна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Меньщикова) Екатерина

Мать ребёнка: Меньщикова (Кирьяновых) Анна Антиповна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1850
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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