Меньщиков Лев
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
1833
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Меньщиков) Параскева
Мать ребёнка: Меньщикова (Кирьяновых) Анна Антиповна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Меньщикова) Анастасия
Мать ребёнка: Меньщикова (Кирьяновых) Анна Антиповна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Меньщикова) Екатерина
Мать ребёнка: Меньщикова (Кирьяновых) Анна Антиповна
Смерть
1850