Меньщикова (Кирьяновых) Анна Антиповна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1833
Муж: Меньщиков Лев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Меньщиков) Параскева
Отец ребёнка: Меньщиков Лев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Меньщикова) Анастасия
Отец ребёнка: Меньщиков Лев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Меньщикова) Екатерина
Отец ребёнка: Меньщиков Лев
Смерть
Неизвестно