Меньщикова (Кирьяновых) Анна Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Кирьяновых) Анна Антиповна

Место рождения

Ерши, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерши, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1833

Муж: Меньщиков Лев

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Меньщиков) Параскева

Отец ребёнка: Меньщиков Лев

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Меньщикова) Анастасия

Отец ребёнка: Меньщиков Лев

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Меньщикова) Екатерина

Отец ребёнка: Меньщиков Лев

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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