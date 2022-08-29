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Меньщиков Петр

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Меньщиков Осип (Иосиф)

Мать: Меньщикова Варвара Игнатьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньщикова Феодосия Андреевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Меньщиков Данила

Мать ребёнка: Меньщикова Феодосия Андреевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Меньщиков Феодот

Мать ребёнка: Меньщикова Феодосия Андреевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Меньщиков Филимон

Мать ребёнка: Меньщикова Феодосия Андреевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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