Меньщиков Петр
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Меньщиков Данила
Мать ребёнка: Меньщикова Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Меньщиков Феодот
Мать ребёнка: Меньщикова Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Меньщиков Филимон
Мать ребёнка: Меньщикова Феодосия Андреевна
Смерть
Неизвестно