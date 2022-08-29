Меньщикова Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньщиков Петр
Рождение ребёнка
1824
Сын: Меньщиков Данила
Отец ребёнка: Меньщиков Петр
Рождение ребёнка
1830
Сын: Меньщиков Феодот
Отец ребёнка: Меньщиков Петр
Рождение ребёнка
1838
Сын: Меньщиков Филимон
Отец ребёнка: Меньщиков Петр
Смерть
Неизвестно