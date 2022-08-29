Меньщикова Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Феодосия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Петр

Рождение ребёнка
1824

Сын: Меньщиков Данила

Отец ребёнка: Меньщиков Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Меньщиков Феодот

Отец ребёнка: Меньщиков Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Меньщиков Филимон

Отец ребёнка: Меньщиков Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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