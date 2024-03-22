Антонов Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1933
Дата смерти14.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1933
Отец: Антонов Пётр Васильевич
Бракосочетание
10.11.1952
Рождение ребёнка
06.05.1954
Дочь: Тимофеева Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
27.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бражникова Валентина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.08.1991