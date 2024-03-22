Антонов Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Лапино, Рыкшинская волость, Невельский уезд

Дата рождения

12.11.1933

Дата смерти

14.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1933

Отец: Антонов Пётр Васильевич

Мать: Антонова Евгения Ивановна

Лапино, Рыкшинская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.11.1952

Жена: Антонова Татьяна Афанасьевна

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
06.05.1954

Дочь: Тимофеева Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Афанасьевна

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
22.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Татьяна Афанасьевна

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
27.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бражникова Валентина Васильевна

Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Смерть
14.08.1991
Советск, Советский, Калининградская область
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