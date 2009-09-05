Тимофеева (Антонова) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Антонова) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Советск, Советский, Калининградская область

Дата рождения

05.05.1954

Дата смерти

05.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1954

Отец: Антонов Дмитрий Дмитриевич

Мать: Антонова Татьяна Афанасьевна

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.12.?

Сын: Тимофеев Виталий Борисович

Отец ребёнка: Тимофеев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Игорь Борисович

Отец ребёнка: Тимофеев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Борис

Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.09.2009
Советск, Советский, Калининградская область
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