Тимофеева (Антонова) Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1954
Дата смерти05.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1954
Рождение ребёнка
12.12.?
Сын: Тимофеев Виталий Борисович
Отец ребёнка: Тимофеев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тимофеев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Борис
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.09.2009