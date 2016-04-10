Бражникова (Павлова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Павлова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.10.1936

Дата смерти

10.04.2016

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1936

Отец: Павлов Василий Васильевич

Мать: Павлова Анна Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дмитриевич

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
06.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бражников Александр

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражников Александр

Смерть
10.04.2016
Советск, Советский, Калининградская область
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