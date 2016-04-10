Бражникова (Павлова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1936
Дата смерти10.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1936
Отец: Павлов Василий Васильевич
Мать: Павлова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.07.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бражников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бражников Александр
Смерть
10.04.2016