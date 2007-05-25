Антонова (Исаева) Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Исаева) Татьяна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1928

Дата смерти

25.05.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1954

Дочь: Тимофеева Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дмитриевич

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
22.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дмитриевич

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Дмитрий Дмитриевич

Смерть
25.05.2007
Советск, Советский, Калининградская область
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