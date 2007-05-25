Антонова (Исаева) Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1928
Дата смерти25.05.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1954
Дочь: Тимофеева Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2007