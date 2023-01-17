Антонова (Югансон) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Югансон) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1911

Дата смерти

03.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1911

Отец: Югансон Иван

Мать: Югансон Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1931

Дочь: Шабашова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
12.11.1933

Сын: Антонов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1936

Дочь: Ермолаева Мария Петровна

Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
04.08.1938

Сын: Антонов Александр Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
12.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1943

Сын: Антонов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1946

Сын: Антонов Василий Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
21.02.1949

Сын: Антонов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.12.1951

Дочь: Лушпиган Евгения Петровна

Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Пётр Васильевич

Смерть
03.09.1979
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