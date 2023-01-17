Антонова (Югансон) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1911
Дата смерти03.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1911
Отец: Югансон Иван
Мать: Югансон Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1931
Дочь: Шабашова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1933
Сын: Антонов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1936
Дочь: Ермолаева Мария Петровна
Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1938
Сын: Антонов Александр Петрович
Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
12.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1943
Сын: Антонов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1946
Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1949
Сын: Антонов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1951
Дочь: Лушпиган Евгения Петровна
Отец ребёнка: Антонов Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1979