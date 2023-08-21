Плотников Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Василий Михайлович

Плотников Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Плотников Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Плотников Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1783
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close