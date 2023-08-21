Плотников Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Сын: Плотников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Плотников Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Михайловна
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1783