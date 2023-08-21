Плотников Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1769
Сын: Плотников Василий Михайлович
Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773
Сын: Плотников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно