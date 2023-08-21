Плотников Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Плотников Василий Михайлович

Мать: Плотникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Плотников Василий Михайлович

Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Плотников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Плотникова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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