Плотникова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Сын: Плотников Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Плотников Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1784