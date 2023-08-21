Плотникова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Плотников Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Плотников Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Михайлович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1784
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