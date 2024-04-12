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Плотников Герасим Васильевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Плотников Василий Михайлович

Мать: Плотникова Анна Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Плотников Николай Герасимович

Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Плотников Василий Герасимович

Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья Герасимовна

Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ирина Герасимовна

Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Плотников Куприян Герасимович

Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Плотников Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Анисья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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