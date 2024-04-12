Плотников Герасим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1764
Сын: Плотников Николай Герасимович
Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Плотников Василий Герасимович
Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья Герасимовна
Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ирина Герасимовна
Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Плотников Куприян Герасимович
Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Плотников Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Плотникова Анисья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно