Плотникова Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Анисья Васильевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Плотников Николай Герасимович

Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Плотников Василий Герасимович

Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья Герасимовна

Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Плотников Куприян Герасимович

Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Плотников Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Герасим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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