Плотникова Анисья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Плотников Николай Герасимович
Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Плотников Василий Герасимович
Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Плотников Куприян Герасимович
Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Плотников Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Плотников Герасим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно