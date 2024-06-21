(Кильдишова) Клавдия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кильдишова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кильдишов Василий

Мать: Кильдишова (Исланова) Анна Владимировна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2017
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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