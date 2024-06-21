Кильдишова (Исланова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева (Кильдишова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кильдишов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кильдишов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кильдишов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кильдишова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Кильдишов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кильдишова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кильдишов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кильдишов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кильдишов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кильдишов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кильдишов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кильдишов Василий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Бадина (Кильдишова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Кильдишов Василий
Смерть
Неизвестно