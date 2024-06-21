Кильдишова (Исланова) Анна Владимировна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кильдишова (Исланова) Анна Владимировна

Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Исланов Владимир Потапович

Мать: Исланова (Бухарева) Евдокия Васильевна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева (Кильдишова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кильдишов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кильдишов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кильдишов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кильдишова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Кильдишов Василий

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кильдишова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кильдишов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кильдишов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кильдишов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кильдишов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кильдишов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кильдишов Василий

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Бадина (Кильдишова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Кильдишов Василий

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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