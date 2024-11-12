Солонин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1885 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1885 ст.
Бракосочетание
Около 1912
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Солонина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна
Источник: ГАКО Ф. Ф-33, оп. 6, д. 701, л. 17 об.
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна
Рождение ребёнка
17.01.1916
Дочь: Гурочкина (Солонина) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна
Рождение ребёнка
Около 13.06.1917 ст.
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна
Рождение ребёнка
Около 1921
Рождение ребёнка
Около 1923
Рождение ребёнка
Около 06.10.1923
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
Около 1928
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1941