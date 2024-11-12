Солонин Василий Андреевич 06.04.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСолонин Василий Андреевич

Солонин Василий Андреевич

avatar

Место рождения

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

06.04.1885 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Жена

187 г.р.

Дети

1912 г.р.
1913 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1885 ст.

Отец: Солонин Андрей Данилович

Мать: Солонина Ксения Гавриловна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Около 1912

Жена: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Солонина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Источник: ГАКО Ф. Ф-33, оп. 6, д. 701, л. 17 об.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Солонин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.01.1916

Дочь: Гурочкина (Солонина) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 13.06.1917 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Солонин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 06.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.