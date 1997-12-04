Гурочкина (Солонина) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1916
Дата смерти04.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1916
Раскулачивание
Около 1929
сослали куда-то в Сибирь вместе с семьей
Бракосочетание
До 1936
Рождение ребёнка
Около 1937
Рождение ребёнка
17.01.1940
Рождение ребёнка
05.02.1948
Место жительства
С 1975 по 1998
Смерть
04.12.1997