Гурочкина (Солонина) Нина Васильевна 17.01.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурочкина (Солонина) Нина Васильевна

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Место рождения

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.01.1916

Дата смерти

04.12.1997

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

187 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1916

Отец: Солонин Василий Андреевич

Мать: Солонина (Гурова) Александра Карповна

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Раскулачивание
Около 1929
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
сослали куда-то в Сибирь вместе с семьей
Бракосочетание
До 1936

Муж: Гурочкин Юрий (Юлий) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурочкин Юрий (Юлий) Иванович

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурочкин Юрий (Юлий) Иванович

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурочкин Юрий (Юлий) Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1975 по 1998
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.12.1997

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