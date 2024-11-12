Солонина (Гурова) Александра Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения187
Дата смерти19
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
19
Рождение
187
Отец: Гуров Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1912
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Солонина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич
Источник: ГАКО Ф. Ф-33, оп. 6, д. 701, л. 17 об.
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1916
Дочь: Гурочкина (Солонина) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 13.06.1917 ст.
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1921
Рождение ребёнка
Около 1923
Рождение ребёнка
Около 06.10.1923
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
Около 1928
Москва, город федерального значения Москва