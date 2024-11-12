Солонина (Гурова) Александра Карповна 187 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солонина (Гурова) Александра Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

187

Дата смерти

19

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1912 г.р.
1913 г.р.
1916 г.р.
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1919 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
19
Рождение
187

Отец: Гуров Карп

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1912

Муж: Солонин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Солонина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Источник: ГАКО Ф. Ф-33, оп. 6, д. 701, л. 17 об.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Солонин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.01.1916

Дочь: Гурочкина (Солонина) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 13.06.1917 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Солонин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 06.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солонин Василий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва

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